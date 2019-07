BMW X7 Dapat Julukan The President, Buat Jokowi?

jpnn.com, JAKARTA - Model flagship dari keluarga BMW X, yakni X7 baru saja mendarat di Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, SUV premium berbanderol Rp 2,3 miliar itu dijuluki The President. Lantas apa alasannya?

Dijelaskan Director of Communications BMW Group Indonesia, Jodie O'Tania, bahwa pemberian julukan tersebut adalah lebih kepada sasaran konsumen X7 itu sendiri.

"The President itu adalah penyebutan. Jadi kalau masih ingat saat kami meluncurkan BMW X5 itu kami sebutnya The Boss is Back, X2 itu Rebel. Jadi setiap kendaraan BMW X memiliki penyebutan, untuk mempermudah pelanggan seperti apa positioning dari marketing kami," kata Jodie di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Jodie menambahkan, tak hanya pada BMW X7 saja, tetapi model terdahulu yang telah mereka luncurkan, juga diberikan sebutan khas oleh BMW Group Indonesia.

Ketika ditanya apakah mobil tersebut memang ditujukan untuk kendaraan kepresidenan, Jodie masih malu-malu mengungkapkannya.

"Kalau untuk itu bisa dikembalikan lagi kepada beliau (Presiden RI Jokowi). Yang pasti adalah kami memberikan kendaraan dengan kualitas terbaik, Sport Activity Vehicle yang bisa mumpuni untuk tujuh penumpang dan juga semua kemampuan SAV," pungkasnya. (mg9/jpnn)