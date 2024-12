Cek Jadwal 5 Pertandingan Spesial NBA Christmas Day

jpnn.com - NEW YORK - Seperti biasa, setiap tahun, NBA menghadirkan pertandingan bertepatan dengan Natal; NBA Christmas Day.

Untuk musim ini hadir lima laga pilihan, yakni San Antonio Spurs vs New York Knicks, Minnesota Timberwolves vs Dallas Mavericks, Philadelphia 76ers vs Boston Celtics, Los Angeles Lakers vs Golden State Warriors, dan Denver Nuggets vs Phoenix Suns (tim tamu disebut lebih dahulu).

Sama seperti Boxing Day di liga sepak bola Inggris Premier League, NBA Christmas Day digelar untuk memberikan hiburan spesial kepada fan di hari Natal.

Namun, tetap saja bukan sekadar hiburan, lantaran tetap ada hitungan poin.

Spurs vs Knicks (Kamis, 26/12, 00.00 WIB)

Knicks termasuk tim papan atas di Timur saat ini. Sementara itu, Spurs sedang menjadi sorotan, lantaran bintangnya, yakni Victor Wembanyama sedang on fire dalam beberapa minggu terakhir. Pemain Prancis itu mencetak rata-rata 28,5 poin dengan akurasi tembakan 48,2%, 8,5 rebound, 4,2 assist dan 5,7 blok sejak baru kembali dari cedera. Namun, Wembanyama akan menghadapi pertandingan yang sulit melawan center Knicks Karl Anthony Towns, yang sedang dalam rentetan 18 double-double berturut-turut dengan rata-rata 24,7 poin dan 14,6 rebound per pertandingan.

Timberwolves vs Mavericks (Kamis, 26/12, 02.30 WIB)

Dua bintang besar di NBA saat ini, yaitu Anthony Edwards (Wolves) dan Luka Doncic (Mavs) saling berhadapan. Edwards mungkin harus berjuang mencapai standarnya, setelah tidak mencapai angka 20 poin dalam tiga pertandingan berturut-turut. Namun, dia masih memiliki tahun yang luar biasa dengan akurasi tembakan tiga poin tertinggi sepanjang kariernya sebesar 41,4%. Mavs dengan kandidat MVP NBA Luka Doncic yang selalu punya jurus-jurus ajaib, yang baru-baru ini kembali dari absen dua pertandingan karena cedera tumit, juga layak unjuk gigi pada NBA Christmas Day.