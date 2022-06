Daftar 8 Tim Lolos Perempat Final Piala Presiden 2022, Ada Jagoanmu?

jpnn.com, JAKARTA - Lengkap sudah delapan tim yang lolos ke perempat final Piala Presiden 2022. Barito Putera menjadi tim terakhir yang mengisi slot di delapan besar sebagai runner up Grup B.

Keberhasilan Barito Putera lolos ke delapan besar didapat setelah RANS Nusantara FC takluk 0-3 dari Borneo FC dalam laga Grup B di Stadion Segiri, Samarinda, Selasa (28/6/2022).

Barito Putera mengikut sejumlah tim lainnya yang sudah lebih dulu melangkah ke perempat final Piala Presiden 2022, yakni PSIS Semarang, Bhayangkara FC, Persib Bandung, PSS Sleman, Borneo FC, PSM Makassar, dan Arema FC.

Dari delapan tim itu, ada yang lolos sebagai juara grup dan runner up. Tim yang melaju dengan status juara grup ialah PSIS Semarang di Grup A, kemudian Borneo FC sebagai juara Grup B.

Selain itu, ada Persib Bandung sebagai juara Grup C dan Arema FC selaku juara Grup D.

Di posisi runner up, ada PSS Sleman yang mewakili Grup A, kemudian di Grup B ada Barito Putera. Sementara itu, Bhayangkara lolos sebagai runner up Grup C dan PSM Makassar menjadi wakil kedua dari grup D.

Persaingan perempat final Piala Presiden 2022 dipastikan berjalan seru. Adakah tim favoritmu di dalamnya? (dkk/jpnn)

Daftar 8 tim lolos perempat final Piala Presiden 2022

Juara Grup