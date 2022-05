Daftar Harga Pangan Seusai Lebaran, Naik Atau Turun?

jpnn.com, JAKARTA - Harga bahan pokok seusai Lebaran terpantau mengalami penurunan pada beberapa komoditas.

Dikutip Info Pangan Jakarta, Kamis (5/5), komoditas yang turun, seperti kelompok cabai, beras, bawang merah, daging ayam, dan daging sapi.

Adapun harga cabai merah keriting turun Rp 3.603 menjadi Rp 47.222 per kilogram, cabai rawit hijau turun Rp 4.806 menjadi Rp 42 ribu per kilogram, dan cabai rawit merah turun Rp 857 menjadi Rp 48.055 per kilogram.

Selanjutnya, cabai merah besar turun Rp 481 menjadi Rp 60.882 per kilogram.

Komoditas lainnya yakni daging ayam ras turun Rp 3.645 menjadi Rp 41.687 per ekor sedangkan harga daging sapi has (paha belakang) turun Rp 6.413 menjadi Rp 154.062, daging sapi murni turun Rp 3.409 menjadi Rp 152.500 per kilogram.

Adapun komoditas yang naik yakni minyak goreng curah menjadi Rp 19.200 per kilogram. (mcr28/jpnn)

Berikut daftar lengkap harga bahan pokok hari ini:

1. Beras IR. I Rp 11.442 per kilogram.