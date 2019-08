Davide Zappacosta Menuju AS Roma

jpnn.com, ROMA - Davide Zappacosta dikabarkan akan segera berseragam AS Roma. Bek Chelsea bakal menjalani tes medis minggu ini, setelah The Blues dan AS Roma menyepakati transfer sang pemain.

Bek kanan asal Italia tidak masuk dalam rencana Frank Lampard musim ini. Ia akan dipinjamkan ke AS Roma selama semusim.

Pemain berusia 27 tahun gagal tampil mengesankan di Stamford Bridge sejak bergabung dengan biaya 26 juta pound dari Torino pada 2017.

Dia membuat 35 penampilan di musim debutnya di bawah Antonio Conte. Tetapi Maurizio Sarri hanya memainkan bek kanan sebanyak 17 kali pada musim 2018/19.

Menurut jurnalis bola Italia, Fabrizio Romano, Roma telah mencapai kesepakatan dengan Chelsea mengenai peminjaman Zappacosta dan akan menyelesaikan tes medisnya minggu ini.

“Davide Zappacosta ke AS Roma, ini dia! Kesepakatan dicapai dengan Chelsea untuk pinjaman sampai Juni 2020,” tulis Romano di akun Twitternya.

Zappacosta masih memiliki dua tahun kontra untuk dijalankan bersama Chelsea. (fat)