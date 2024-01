Debat Capres Bahas Pertahanan, Ivanhoe NasDem Yakin Anies Bakal Unggul

jpnn.com, JAKARTA - Calon Presiden Nomor urut 1, Anies Baswedan diyakini akan mampu mengungguli dua pesaingnya di debat ketiga yang akan berlangsung 7 Januari 2024 mendatang.

Politikus NasDem Ivanhoe Semen mengatakan pihaknya optimis jika Anies akan menguasai jalannya debat yang mengusung tema Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional dan Geopolitik.

Anies juga sudah menghadiri beberapa diskusi mulai dari The Center for Strategic and International Studies (CSIS) hingga The Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI).

“Ada beberapa faktor yang membuat saya yakin. Pertama, Pak Anies sering menjadi pembicara dalam forum internasional,” katanya.

Dengan pengalaman tersebut, Caleg Dapil V DKI Jakarta ini menambahkan, Anies tentu memiliki pengetahuan dan paham akan geopolitik dunia.

Wawasan tersebut tentu akan diasah bersama tokoh-tokoh militer yang telah tergabung dalam Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN).

“Walaupun tema jarang dibicarakan Pak Anies, namun jangan salah, saya yakin debat besok Pak Anies akan dominan,” terang Ivanhoe.

Debat ketiga akan dilaksanakan di Istora Senayan, Jakarta Pusat. Debat mulai digelar pukul 19.00 WIB dengan durasi 120 menit. Debat akan disiarkan secara langsung oleh Stasiun TV.