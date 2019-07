Depok Punya Bridgestone One Stop Service Berfasilitas Lengkap

jpnn.com, DEPOK - Bridgestone One Stop Service terus bertumbuh di Indonesia. Terbaru, PT Bridgestone Tire Indonesia meresmikan jaringan layanan purnajual mereka itu di wilayah Depok, Jawa Barat.



Outlet Bridgestone One Stop Service Depok menawarkan konsep lebih lengkap dan modern, baik dari segi penampilan, fasilitas dan layanan. Konsep berbeda dari Bridgestone One Stop Service ini bertujuan untuk memberi pengalaman lengkap bagi setiap pengemudi yang ingin mengganti ban sejak mereka keluar dari kendaraannya.

“Ini adalah jaringan resmi Bridgestone Indonesia yang dikembangkan untuk memberikan “Effortless Shopping Experience” melalui “One Stop Service” bagi konsumen di Indonesia,” kata Marketing Director Bridgestone Indonesia, Yuichi Asaoka.

Bridgestone One Stop Service Depok sebelumnya merupakan Toko Model sejak 1996 yang kini berevolusi menjadi Bridgestone One Stop Service. Outlet dengan luas total 1.300 meter persegi ini tak hanya menyediakan berbagai pilihan produk Bridgestone, baterai, oli, aksesori dan pelek, tetapi juga menyediakan berbagai pelayanan lainnya seperti perawatan ban (Rotasi, Balancing, Spooring, Repair).

Selain itu, Bridgestone One Stop Service juga menjanjikan pengalaman tak terlupakan bagi pelanggan Bridgestone yang datang, antara lain dengan ruang tunggu nyaman berpendingin udara, area bermain anak, display ban yang rapi serta katalog ban yang ditampilkan di televisi layar lebar. (mg8/jpnn)