Dituding Rebut Bradley dari Irina, Lady Gaga Geram

jpnn.com - Sejak Bradley Cooper dan Irina Shayk putus, nama Lady Gaga ikut terseret dalam pusaran kisah pasangan tersebut. Fans -terutama yang amat terbawa film A Star is Born- yakin bahwa Gaga akan berkencan dengan Cooper. Di film itu, keduanya memang berperan sebagai pasangan dengan chemistry sangat kuat. Di media sosial, pasangan film tersebut dielu-elukan.

Namun, Gaga membantah. Sebelum membawakan Shallow, di show-nya di Las Vegas pada Sabtu (8/6), musisi 33 tahun itu memberikan peringatan keras buat penggemarnya yang menyangka dirinya adalah orang ketiga di antara Cooper dan Shayk. ''Satu hal lagi, jadilah orang baik. Be kind or f*** off,'' tegasnya.

Gaga pernah menyatakan hal serupa saat diwawancara di Jimmy Kimmel Live! setelah tampil di Oscars pada Februari lalu. Dia menuturkan bahwa penampilan emosionalnya tersebut murni pertunjukan. Tidak ada romansa. ''Ini lagu tentang cinta, filmnya juga tentang kisah cinta,'' jelas Gaga.

Pemilik nama asli Stefani Germanotta itu geregetan dengan pengguna media sosial yang terus menjodohkannya dengan Cooper, yang saat itu masih berkencan dengan Shayk. ''Media sosial, jujur saja, adalah toiletnya internet,'' kata pemilik satu piala Oscars tersebut.

Ketika itu penampilan Shallow di panggung Oscars juga menjadi perbincangan. Gaga dan Cooper amat menghayati lagu. Saat itu Gaga baru membatalkan pertunangannya dengan Christian Carino. (Mirror/fam/c14/jan)