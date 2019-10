Gandeng Etihad Airways, Via.com Indonesia Ajak Mitra Gathering di Malang

jpnn.com, JAKARTA - Sebagai perusahaan the Largest Travel Exchange di bidang B2B (business to business), Via.com Indonesia memiliki program gathering untuk mempererat ikatan dengan para mitranya.

Via.com Indonesia bekerja sama dengan Etihad Airways mengajak lebih dari 50 Mitra Via termasuk The Best Agent untuk mengikuti Gathering Grow With Via.

Acara yang berlangsung di Malang selama 2 hari 1 malam ini juga dihadiri pihak Etihad Airways, selain pihak Via.com Indonesia.

Event yang memadukan acara keakraban, pengenalan brand, dan outbound ini menjadi momen pertemuan antara Mitra Via dengan perusahaan, guna mempererat ikatan pelanggan serta meningkatkan semangat untuk terus maju dan berkembang.

Perusahaan yang berdomain di id.via.com ini menawarkan kemudahan, kualitas, dan efisiensi biaya yang membuat para Mitra mampu mengembangkan sendiri bisnis travel-nya.

Direktur Via.com Indonesia Srinivas Murthy berharap, kegiatan gathering ini, membuat hubungan Via.com dan Mitra Via dapat kian dekat dan harmonis.

“Event ini juga selaras dengan core value kami yakni Customer First, Mutual Respect, dan Passion,” ujarnya.

Tujuan diadakannya gathering ini, kata Srinivas untuk menjalin kedekatan emosional dengan para agen, membahas mengenai kendala-kendala yang agen alami sehingga dapat langsung berinteraksi dengan Via.com dan Etihad Airways.