Gelar Lomba Sport Virtual Ride 2020 Selama 17 Hari, Salonpas Ajak Masyarakat Aktif Berolahraga

jpnn.com, JAKARTA - Merek obat bebas koyo (OTC), Salonpas akan menggelar balap sepeda virtual bernama Sport Virtual Ride 2020.

Acara Salonpas Virtual Ride 2020 yang bertemakan Challenge Yourself to Keep Moving ini akan berlangsung selama 17 hari, mulai dari 20 November – 6 Desember mendatang.

Balap sepeda virtual ini akan menantang peserta bersepeda dengan jarak total 100 kilometer. Pegowes akan menyelesaikan tantangan tersebut dalam waktu 17 hari baik di dalam atau luar negeri.

Baca Juga: Indonesia Enduro Gelar Balap Sepeda Nasional GBK iROCS di Gelora Bung Karno

Product Manager Salonpas Sport Indonesia, Desy Setiarini, mengatakan pihaknya menggelar acara ini tak hanya menggelar acara bersepeda.

Tetapi juga mengajak masyarakat masyarakat berolahraga sekaligus memberi edukasi soal olahraga ini.

Harus melakukan pemanasan, dan selalu tahu kapan harus istirahat, serta tetap mematuhi protokol kesehatan.”

“Kami ingin mengedukasi bahwa olahraga itu tidak boleh memaksakan diri. Peserta harus melakukan pemanasan, dan selalu tahu kapan harus istirahat, serta tetap mematuhi protokol kesehatan,” ujar Desi dalam konferensi pers yang diadakan secara virtual, Selasa (3/11).

BACA JUGA: Pernyataan Tegas Letjen Dodik Soal Dua Anggota TNI yang Dikeroyok Pengendara Moge