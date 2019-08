Glenn Fredly Diam-diam Nikahi Model Cantik

jpnn.com, CARTAGENA - Musikus kenamaan Glenn Fredly dikabarkan menikah dengan model sekaligus penyanyi cantik Mutia Ayu, pada hari ini, Senin (19/8).

Kabar pernikahan keduanya semakin diperkuat dengan kedatangan keluarga Mutia dan Glenn ke Jakarta.

Sebelumnya, Mutia seolah membenarkan kabar pernikahannya dengan mantan suami Dewi Sandra itu. Dia sengaja merepost beberapa unggahan Instagram Story para sahabatnya.

Salah satunya model bernama Caramel Eve Yoshi yang mengisyaratkan bahwa Mutia akan menjadi pengantin wanita.

"The day is today my @mutia_ayuu (emoji pengantin wanita)," tulis Eve. "So happy!!! cant wait @mutia_ayuu (emoji pengantin wanita),” tulis Caramel.

Sebelumnya, Glenn Fredly sempat mengelak tentang kedekatannya dengan Mutia Ayu. "Enggak ada tuh," kata Glenn Fredly saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.