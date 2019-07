Greyson Chance Kembali ke Jakarta

Greyson Chance, 21, kembali ke Jakarta. Tadi malam, Sabtu (27/7) Chance menghibur sekitar 1.000 Greysonator dan Enhancer -sebutan untuk fansnya- dalam konser Portraits di The Pallas, SCBD, Jakarta Selatan.

Ini merupakan kali ketiga Chance datang ke Indonesia. Sebelumnya, dia mengunjungi Jakarta pada 2011 dan 2012. Saat itu usianya masih 14 tahun dan baru terkenal sebagai penyanyi remaja. Kini, setelah tujuh tahun berlalu, Chance semakin matang. Baik penampilan maupun musiknya.

Penonton tak lagi melihat sosok remaja imut dengan rambut poni samping. Di panggung The Pallas, Chance tampak dewasa berkat kumis dan cambang tipis. Cara menyanyinya santai tapi penuh perasaan.

Chance senang bisa kembali ke Indonesia setelah bertahun-tahun. Meski citranya sudah berubah, penggemarnya tetap loyal. "Sekarang saya di sini membawakan lagu dan musik yang baru," kata Chance.

Apalagi, Maret lalu penyanyi yang dulu suka meng-cover lagu di YouTube itu baru merilis album Portraits. Sejumlah lagu dari album tersebut dia dendangkan. Antara lain, Shut Up, Bleed You Still, dan West Texas.

Dia tak segan untuk berinteraksi dengan fans. Selain tak ragu untuk mendekat ke arah penonton, dia menerima beberapa benda yang disodorkan kepadanya. Antara lain, bendera Indonesia dan ponsel seorang fans untuk merekam aksinya. (len/c11/nda)