Hadir di EBTKE ConEx, Pertamina Buktikan Aksi Nyata untuk Target NZE 2060

jpnn.com, JAKARTA - Komitmen Pertamina mendukung penuh target Net Zero Emission (NZE) 2060 dan transisi energi terus dibuktikan.

Salah satu aksi nyata, Pertamina yakni dengan hadir dalam The 11th Indonesia Energi Baru, Terbarukan & Konservasi Energi Conference & Exhibition (EBTKE ConEx), bertempat di ICE BSD City, Tangerang, Banten, Rabu 12 Juli 2023.

Pada acara yang mengangkan tema From Commitment to Action: Safeguarding Energy Transition Towards Indonesia Net Zero Emissions 2060 hadir dalam kesempatan ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, Direktur Logistik & Infrastruktur Pertamina, Alfian Nasution, beserta jajaran Direksi Subholding Pertamina.

Pertamina menghadirkan berbagai program dan inovasi perusahaan, dalam upaya mencapai target NZE 2060 melalui transisi energi dan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT).

Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam sambutannya menyampaikan bahwa transisi energi dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber-sumber energi bersih dan terbarukan yang ada di dalam negeri, karena Indonesia memiliki potensi cukup besar.

Menurutnya, sumber daya tersebut dengan dukungan teknologi yang tepat dapat dimanfaatkan guna mencapai target NZE 2060.

Indonesia terus mendorong percepatan EBT masuk dalam bauran energi, melalui kebijakan-kebijakan yang digulirkan.

“Dengan dukungan Pemerintah, BUMN, kemudian badan usaha lain, Insyaallah ini semua bisa kita laksanakan,” ungkap Arifin Tasrif.