Honda Prologue, SUV Listrik Bakal Dijual Akhir Tahun Ini, Cek Harganya

jpnn.com - Honda Motor Co meluncurkan SUV listrik terbarunya untuk pasar Amerika Serikat, yakni Honda Prologue 2024.

Mobil ramah lingkungan itu akan mulai dipasarkan oleh Honda pada akhir tahun ini.

Honda mengatakan mobil listrik itu diklaim bisa menjangkau 300 mil atau sekitar 482,8 km untuk sekali pengisian penuh daya baterai ini.

Mobil ini disebut bakal dikirim ke konsumen mulai awal tahun 2024.

Mobil ini akan tersedia secara nasional di AS dengan harga mulai di atas 40.000 dolar AS atau sekitar Rp 625,14 juta.

"Kehadiran All New Honda Prologue adalah momen penting bagi merek ini seiring Honda memulai transisi menuju masa depan nol emisi,” kata Lance Woelfer, asisten wakil presiden Honda National Auto Sales, American Honda Motor Co Inc, dalam pernyataan resmi belum lama ini.

Prologue diklaim dibangun di atas platform kendaraan listrik tercanggih dan suspensi depan dan belakang multi-link yang dioptimalkan.

Honda akan menawarkan Prologue dalam konfigurasi motor tunggal (penggerak roda depan) dan motor ganda (penggerak semua roda) dengan tiga level trim--EX, Touring, dan Elite.