HUT Ke-77 Polri, Alumni Akpol Persembahkan Lagu Tentang Korps Bhayangkara

jpnn.com, JAKARTA - Sandy Budiman atau yang akrab dikenal Ithonk Rock meluncurkan kompilasi lagu bertema Polri menjelang HUT Ke-77 Polri, Senin (1/7).

Sandy yang juga merupakan alumni Akpol 2017 itu menyebutkan lagu yang bertemakan Polri itu sebetulnya sudah lama diciptakan. Namun, dijadikan satu kompilasi menjelang HUT Korps Bhayangkara itu.

"Sebetulnya lagu tentang Polri sudah lama saya ciptakan, tetapi tapi baru terpikirkan kemarin untuk menjadikan kompilasi," kata Sandy dalam keterangannya, Jumat (30/6).

Nantinya, jelas Sandy, dalam kompilasi tersebut akan berisikan 7 lagu seperti Peace on Earth yang diciptakan untuk Pasukan Perdamaian PBB.

"Lagu kedua itu tentang polwan dengan judul Polisi Wanita. Ketiga itu berjudul Rastra Sewakottama tentang Polri yang mengabdikan diri ke negara," jelasnya.

Dia juga mengungkap dalam kompilasi tersebut akan ada lagu berjudul Sang Bhayangkara yang dipersembahkan untuk Bhayangkara FC.

"Ada juga lagu Say No to Drugs, Mengubah Peradaban, dan terakhir Polri Presisi," jelasnya.

Meski menciptakan banyak lagu, Sandy menegaskan dirinya tetap seorang anggota Polri, tetapi musik menjadi hobi.