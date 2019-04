Ini Akibatnya Kalau Tottenham, Chelsea, Arsenal dan MU Enggak Ada yang Menang

jpnn.com, MANCHESTER - Chelsea memetik poin penting saat bertandang ke markas Manchester United pada pekan ke-36 di Old Trafford, Minggu (28/4) malam WIB. Usai 2 x 45 menit, kedua tim bermain imbang sama kuat 1-1. MU unggul lebih dahulu lewat Juan Mata di menit ke-11. Chelsea menyamakan kedudukan lewat Marcos Alonso pada menit ke-43.

Hasil imbang di Old Trafford ini berarti, tidak satu pun dari empat klub yang sedang berjuang mendapatkan dua tempat terakhir jatah Liga Champions musim depan yang memenangi pertandingan di pekan ke-36.

Selain MU dan Chelsea yang masih punya kans, ada Tottenham Hotspur dan Arsenal. Spurs dan Arsenal malah sama-sama kalah. Spurs dipukul West Ham United, sementara Arsenal dibantai Leicester City. Tottenham masih di urutan ketiga, Chelsea keempat, Arsenal kelima dan MU keenam. Masih ketat hingga musim menyisakan dua pekan lagi. (adk/jpnn)

Hasil pertandingan pekan ke-36

Liverpool 5 - 0 Huddersfield Town

Tottenham Hotspur 0 - 1 West Ham United

Crystal Palace 0 - 0 Everton

Fulham 1 - 0 Cardiff City

Southampton 3 - 3 AFC Bournemouth

Watford 1 - 2 Wolverhampton Wanderers

Brighton & Hove Albion 1 - 1 Newcastle United

Leicester City 3 - 0 Arsenal

Burnley 0 - 1 Manchester City

Manchester United 1 - 1 Chelsea



90 - This is only the second season in English top-flight history where two sides have earned 90+ points, after Arsenal (94) and Leeds (91) in the 1970-71 campaign (adjusted to 3 pts/win). Supreme. #BURMCI pic.twitter.com/oFrDcIurDQ — OptaJoe (@OptaJoe) April 28, 2019