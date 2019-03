Ini Alasan Mengapa Anda Harus Tidur Telanjang

jpnn.com - Tahukah Anda bahwa ada manfaat tambahan dengan tidur telanjang? Tidur sendiri saja sudah penting dan baik untuk tubuh.

Dengan tidur tanpa balutan busana, ada beberapa manfaat tambahan yang bisa Anda dapatkan. Berikut adalah beberapa manfaat tidur tidur tanpa busana.

1. Mudah tertidur

Baca juga: Waspada, Sering Begadang Bisa Sebabkan Stroke!

Suhu ideal untuk tidur berkisar antara 15 hingga 19 derajat Celcius, menurut National Sleep Foundation. Lingkungan tidur yang lebih dingin membuat tidur lebih nyenyak dan Anda lebih mudah tertidur. Salah satu cara untuk membantu tubuh Anda menjadi dingin? Telanjang.

"Tidur dalam suhu dingin memang membantu Anda tidur nyenyak," kata William Winter, MD, penulis The Sleep Solution: Why Your Sleep Is Broken and How To Fix It, seperti dilansir laman MSN, Rabu (20/3).

Baca juga: Baca! Biar Kamu Bisa Tidur Cukup Malam Ini

Tapi, ketika kita mengenakan pakaian tebal, tubuh bisa mengalami kesulitan pendinginan, apalagi jika cuaca panas di malam hari. Tidur telanjang memudahkan pengaturan suhu.