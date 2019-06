Ini Line-up Musisi Fase Pertama Soundrenaline 2019

jpnn.com - Festival musik Soundrenaline 2019 yang segera digelar telah mengumumkan line-up pengisi acara tahap pertama. Sebanyak 24 nama musisi nasional dipastikan beraksi dalam acara yang diadakan pada 7-8 September 2019 di Garuda Wisnu Kencana, Bali itu.

Pengisi acara tahap pertama yang diumumkan Soundrenaline 2019 terdiri dari Parau, Barasuara, Maliq & D'Essentials, Seringai, Jason Ranti, Fiersa Besari, Steven Coconut, Kunto Aji, Adhitia Sofyan, Reality Club, Elephant Kind, Feel Koplo, Feast, The Dissland, Fourtwnty, Glenn Fredly, Revenge The Fate, Navicula, Tulus, Burgerkill, Danilla, Project Pop, Hivi, dan Deadsquad.

"Soundrenaline telah mengeluarkan berbagai informasi terkait line up tahap pertama, rangkaian Road to Soundrenaline, dan pembelian tiket sudah dapat diakses melalui soundrenaline(dot)id," kata Andhika Adiputra alias Choky dari Level 7 selaku penyelenggara Soundrenaline kepada jpnn.com, Jumat (28/6).

Daftar pengisi acara Soundrenaline 2019 dipastikan bakal terus bertambah. Pengumuman tambahan disampaikan secara bertahap ke depannya.

Festival musik terbesar di Asia Tenggara, Soundrenaline tahun ini penyelenggaraan ke-17. Mengangkat tema 'The Spirit of All Time', acara ini akan menghadirkan segudang keseruan. Musik masih menjadi bagian utama Soundrenaline 2019, dengan suguhan kesenian dan aktivitas lainnya.

Selain pengumuman pengisi acara fase pertama, Soundrenaline 2019 juga telah mengumumkan bakal digelarnya event 'Road to Soundrenaline'. Ajang tersebut merupakan road show ke 20 kota pilihan menjelang digelarnya Soundrenaline 2019.

Event ini menampilkan musisi nasional seperti Padi Reborn, Glenn Fredly, dan Mocca, serta musisi Asia Tenggara hingga internasional seperti Phum Viphurit, Cosmo’s Midnight, dan Miami Horror. (mg3/jpnn)