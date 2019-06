Usung The Spirit of All Time, Soundrenaline Bakal Guncang Bali Lagi

jpnn.com - Festival musik tahunan Soundrenaline bakal kembali mengguncang Bali. Level 7 selaku penyelenggara Soundrenaline 2019 berencana menggelar festival musik terbesar di Asia Tenggara itu di kawasan Garuda Wisnu Kencana (GWK), Badung, pada 7 - 8 September 2019.

"Soundrenaline 2019 kembali digelar di GWK tempat wisata yang sudah jadi ikon Bali, dengan acara yang lebih seru," kata Andhika Adiputra alias Choky dari Level 7 dalam jumpa pers di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (26/6).

Choki menjanjikan Soundrenaline 2019 lebih seru ketimbang penyelenggaraan pada tahun-tahun sebelumnya. Melalui tema The Spirit of All Time, Soundrenaline 2019 akan menghadirkan segudang keseruan.

Musik masih menjadi bagian utama Soundrenaline 2019. Namun, ada suguhan kesenian dan aktivitas lainnya dalam Sundrenaline yang akan digelar untuk ke-17 kalinya itu.

“Karena kami melihat ini akan menjadi acara ke-17 kali diadakan, ini bisa dibilang bentuk konsisten, jadi ruang berekspresi dan berkreasi yang tidak lekang oleh waktu," ucap Choky.

Untuk menentukan pengisi acara agar sesuai dengan tema, Level 7 melibatkan tiga pakar industri musik tanah air sebagai kurator. Ketiganya adalah Widi Purwadiredja, Kiki Aulia Ucup, dan Kimo Rizky.

“Bakal banyak yang diajak. Dari internasional juga ada, Asia Tenggara, dan musisi Indonesia," ucap Widi.