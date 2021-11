Ini Serum Anti-aging Paling Disukai Perempuan Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Brand perawatan Y.O.U Golden Age Serum dinobatkan menjadi produk favorit anti-aging di Indonesia, menurut survei dari Home Tester Club, World's Biggest Grocery Review Platform.

Hasil survei mengungkapkan mayoritas perempuan memfavoritkan Y.O.U Golden Age Serum karena mampu meremajakan, mencerahkan kulit, dan menunda penuaan dini dengan hasil maksimal setelah pemakaian teratur.

Ayu Anastasya, Brand Marketing Director Y.O.U Beauty mengatakan serum antiaging itu diformulasikan dari 100% ekstrak buah delima (pomegranate), natural anti-aging complex, dan 0% alcohol.

"Ekstrak Buah Delima bekerja untuk menjaga keseimbangan minyak dan air dalam kulit, serta Hyaluronic Acid-nya dapat menyamarkan garis halus dan kerutan pada kulit wajah," kata Ayu dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/11).

Selain itu, kata Ayu, kandungan tersebut akan membantu meningkatkan kelembaban pada kulit, elastisitas, dan produktivitas kulit sehingga kulit akan terasa lembap, dan kenyal sehingga kulit akan terlihat lebih segar dan lebih muda.

"Serum juga aman dipakai setiap saat, baik pagi atau pun malam hari," tutur Ayu Anastasya.

Y.O.U Golden Age Serum merupakan salah satu produk dari rangkaian perawatan kulit premium dari Y.O.U Beauty, yaitu Y.O.U Golden Age Series yang terdiri dari Y.O.U Golden Age Deep Cleansing Facial Wash, Y.O.U Golden Age 2 in 1 Essence, Y.O.U Golden Age Illuminating Day Cream, Y.O.U Golden Age Revitalizing Night Cream, dan Y.O.U Golden Age Energizing Eye Cream.

Selain itu, Golden Age juga sudah dermatologically tested oleh Skinproof dan Hypoallergenic sehingga aman untuk digunakan segala jenis kulit. Untuk hasil lebih maksimal, gunakan bersamaan dengan seluruh rangkaian Golden Age.