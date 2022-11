Inilah Daftar Nama Skuad Timnas Wushu Junior Indonesia untuk Kejuaraan Dunia 2022

jpnn.com, JAKARTA - Chef de Mission (CdM) Kontingen Wushu Indonesia Doddy Rahardi mengumumkan nama-nama atlet wushu yang akan memperkuat Timnas Wushu Junior Indonesia untuk Kejuaraan Dunia 2022.

Dari 49 atlet pelatnas (33 atlet taolu dan 16 sanda) terpilih 23 atlet (12 atlet taolu dan 11 atlet sanda) yang akan memperkuat Pasukan Garuda Muda pada Kejuaraan Dunia Wushu Junior ke-VIII yang akan berlangsung di ICE Bumi Serpong Damai Tangerang, Banten, 5-12 Desember 2022 mendatang.

Mereka yang terpilih, kata Doddy Rahadri, merupakan atlet terbaik dari yang terbaik dalam Pelatnas Wushu Junior Indonesia hasil pemilihan pelatih dan juga Tim Satgas yang dibentuk PB WI.

"Ini adalah atlet the best of the best yang ada dalam pelatnas. Mereka masuk dalam Timnas Wushu Indonesia karena dinilai berpeluang meraih medali," kata Doddy Rahardi di Sasana Rajawali Sakti Bywalk Mall, Jakarta Utara, Minggu (6/11/2022).

Doddy Rahardi mengaku siap mengemban tugas untuk memenuhi target 4 medali emas yang dicanangkan Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia (PB WI), Airlangga Hartarto.

"Saya siap mengemban tugas untuk mempersiapkan Pasukan Garuda Muda dengan maksimal. Dan, kami akan berusaha meraih sukses prestasi untuk melengkapi sukses penyelenggaraan yang dicanangkan pak Airlangga Hartarto," kata Doddy Rahardi.

"Target yang dibebankan kepada kami yakni meraih 4 medali emas sesuai dengan hasil Kejuaraan Dunia Wushu Junior Brasil 2018 lalu. Mohon doa restu dari masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan target tersebut bisa terlampaui," tambahnya.

Khusus kepada atlet yang akan berjuang mengibarkan Merah Putih di ajang event akbar dunia tersebut, Doddy Rahardi meminta mereka untuk terus menjalankan program latihan dan meningkatkan disiplin. "Tidak mudah mendapat kepercayaan membela Merah Putih. Ini merupakan suatu kehormatan. Jadi, seluruh atlet harus terus giat berlatih dengan memanfaatkan waktu tersisa dalam upaya menghadapi persaingan ketat di kejuaraan dunia nanti. Jangan lupa jaga kesehatan," imbuhnya.



Sementara itu, Wakil Ketua Umum I PB WI, Iwan Kwok mengatakan atlet taolu yang tidak terpilih akan diurus kepulangannya ke daerah masing-masing. Namun, atlet sanda yang tidak terpilih diminta untuk tetap berada dalam pelatnas. "Atlet sanda yang diminta tetap di pelatnas akan dijadikan sebagai sparring partner," kata Iwan Kwok.