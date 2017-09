Jessica Mila Bantah Bertunangan dengan Mischa Chandrawinata

jpnn.com, JAKARTA - Kejutan romantis Mischa Chandrawinata di hari ulang tahun Jessica Mila pada Agustus lalu, menimbulkan kabar kalau keduanya telah betunangan.

Ketika dikonfirmasi mengenai gosip tersebut, dara kelahiran Aceh, 25 tahun itu langsung membantahnya.

Sebagai artis, Mila merasa tidak mungkin pertunanganya tidak diketahui awak media.

“Belum tunangan sama sekali. Kalau sudah, ‘kan pasti ada prosesnya, enggak mungkin enggak kedengeran kan. Memang belum (tunangan) sih,” kata Mila saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Mila menuturkan bahwa mereka belum merencanakan pernikahan dalam waktu dekat.

“Memang belum direncanakan aja, sih. Go with the flow aja. Lagian kan masih ada Marcell dan Kak Nadine juga kan,” ungkapnya.

Mila juga membantah gosip yang mengatakan hubungannya kandas lantaran tidak ada foto kebersamaan mereka di media sosial masing-masing.

“Enggak putus dan break kok. Hubungan kita baik-baik aja. Kita santai banget kalau pacaran sebenarnya,” tukasnya. (mg7/jpnn)