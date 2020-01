Jika Tangan Kiri Kobe Bryant Dipotong, Darah yang Keluar Berwarna Merah Hitam

jpnn.com, MILAN - AC Milan termasuk tim yang berduka atas meninggalnya Kobe Bryant dalam kecelakaan helikopter di kawasan California, Minggu (26/1) waktu setempat.

"Tak bisa berkata-kata untuk mengungkapkan seberapa terkejutnya kami mendengar kabar meninggalnya salah satu legenda olahraga terbaik sepanjang sejarah dan juga fan AC Milan, Kobe Bryant. Semoga keluarga yang ditinggalkan kuat melewati cobaan ini. Anda akan selalu dirindukan, Kobe," bunyi twit AC Milan.

Kobe Bryant memang tak pernah bermain sepak bola dan memilih basket sebagai jalan hidupnya, tetapi AC Milan merupakan klub kesayangan Kobe.

Ketika ia masih berumur enam tahun, Kobe sempat tinggal di Italia. Kala itu prestasi yang diukir AC Milan membuat Kobe muda jatuh hati terhadap klub yang bermarkas di San Siro itu.

We have no words to express how shocked we are to hear of the tragic passing of one of the greatest sportsmen of all time and Rossonero fan, Kobe Bryant. All our thoughts are with the families of those affected by this tragic accident. You will forever be missed, Kobe ?????????? pic.twitter.com/FOd365chEL — AC Milan (@acmilan) January 26, 2020