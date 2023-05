Kaesang dan Politik Dinasti Jokowi

jpnn.com - Dalam budaya politik Amerika Serikat, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan disebut sebagai "Orang Pertama" atau The First Gentleman. Sebutan ini kurang akrab karena jarang dipakai. Yang lebih banyak dikenal adalah sebutan "The First Lady" untuk menyebut istri presiden.

Sebutan ini tidak pernah diterjemahkan harfiah ke dalam Bahasa Indonesia sebagai "Istri Utama" apalagi "Istri Pertama", karena bisa menimbulkan protes di kalangan emak-emak, karena konotasinya akan ada istri kedua. Istilah yang lebih lazim kita pakai adalah "Ibu Negara".

Keluarga presiden juga disebut sebagai The First Family, dan pesawat kepresidenan disebut sebagai Air Force One, helikopter kepresidenan disebut Marine One. Jill Biden adalah The First Lady, dan Hunter Biden dan saudara-saudaranya adalah anggota The First Family.

Keluarga Biden tidak terlibat dalam politik. Hunter Biden, si anak sulung tidak terjun ke politik. Ia menjadi pengusaha, dan sempat menjadi sorotan karena dianggap mempergunakan pengaruh jabatan bapaknya untuk kepentingan bisnis.

Hunter juga disorot karena skandal seksualnya. Sebuah video yang beredar memperlihatkan Hunter sedang bersama dua perempuan dan sedang menikmati rokok yang diduga sejenis mariyuana.

Semasa pemerintahan Donald Trump keterlibatan the first family dalam politik sangat kuat. Menantu Trump, Jared Kushner menjadi orang kepercayaan sang mertua, dan diangkat menjadi penasihat senior presiden meskipun usianya baru 39 tahun. Kushner menjadi ujung tombak kepercayaan mertuanya dalam berbagai urusan, mulai dari kebijakan luar negeri, perdagangan, sampai ke berbagai urusan dalam negeri.

Ivanka Trump, istri Kushner juga menjadi orang kepercayaan Trump meskipun tidak memegang jabatan formal. Ivanka ikut terlibat dalam pertemuan penting Trump dengan berbagai kepala negara.

Trump sendiri mengakui bahwa Ivanka adalah orang kepercayaannya. Keterlibatan suami istri Kushner-Ivanka ini menjadi sorotan. Keterlibatan Ivanka dalam pertemuan-pertemuan strategis juga dipertanyakan.