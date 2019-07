Kalah, Rafael Nadal Habis-habisan Memuji dan Mendoakan Roger Federer

jpnn.com, LONDON - Rafael Nadal gagal melaju ke final Wimbledon 2019 setelah kandas di tangan Roger Federer dalam semifinal di Centre Court, All England Lawn Tennis and Croquet Club, London, Sabtu (13/7) dini hari WIB.

Setelah laga sengit berdurasi 182 menit, Nadal kalah 6(3)-7(7), 6-1, 3-6, 4-6. Petenis ranking dua dunia asal Spanyol berusia 33 tahun ini pun kecewa.

"Tentu saja saya sedih karena ini kesempatan (juara). Ini tidak akan Anda dapatkan setiap waktu. Pada saat yang sama, saya harus terima. Permainan yang hebat, pasti ada hal yang positif," katanya seperti dikutip dari AFP.

Nadal juga memberi selamat kepada Federer, si nomor tiga dunia asal Swiss berusia 37 tahun itu. "Dia bermain agresif, pertandingan hebat, selamat kepadanya," ujarnya.

Amazing match well deserved win by @rogerfederer I had some chances but... Roger played better. Good luck for the final @Wimbledon 2019. Thanks all for the support. Always fantastic to be here. See you next year! ???? — Rafa Nadal (@RafaelNadal) July 12, 2019