Karel Wujudkan Mimpi Berkolaborasi dengan Andi Rianto

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi muda berbakat, Francis Karel mengaku bangga bisa berkolaborasi dengan musikus Andi Rianto. Kolaborasi mereka terealisasi dalam konser 'Magenta Orchestra 15 Tahun (MOXV)' di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, pada Sabtu (23/11) malam.

"Bangga dan senang banget bisa kembali berkolaborasi dengan sosok idola saya, Andi Rianto dan Magenta Orchestra yang sudah 15 tahun berdiri. Apalagi ada penyanyi-penyanyi lain yang luar biasa," kata Francis Karel.

Ini bukan kali pertama Francis Karel berkolaborasi dengan Andi Rianto. Setelah kenal beberapa tahun lalu, baru-baru ini dirinya meluncurkan lagu berjudul 'Low' versi orkestra yang dibantu oleh pendiri Magenta Orchestra itu.

"Lagu ini menggambarkan sebuah skenario ketika kita merasa rendah diri. Waktu saya menulisnya, saya jelas merasa seperti ini, dan dengan versi baru, hasil kolaborasi dengan Om Andi Rianto perasaan tadi makin tebal, makin berasa Low-nya," jelas pria yang menempuh pendidikan di Los Angeles itu.

Francis Karel sebenarnya telah merilis lagu Low versi orisinil pada Agustus 2019 lalu. Karena antusias pendengar, dia lantas tertarik membuat versi orkestra. Sehingga diserahkan kepada Andi Rianto untuk diaransemen ulang.

"Buat saya lagu 'Low' dari Karel itu sangat menarik untuk dikerjakan kembali karena pertama, lagunya kekinian banget, kedua melodinya sangat ear-catching, dan yang terakhir cara Karel membawakan lagunya tuh asik banget," puji Andi Rianto.

'Low' versi baru ini difokuskan di bagian piano kemudian dengan strings oleh Magenta Strings Ensemble. Pengerjaannya sangat ringkas dan cepat, meski Francis Karel sibuk bolak-balik Indonesia ke Los Angeles.

Lagu 'Low' tercatat sebagai karya ke-6 dari Karel. Sebelumnya dia telah merilis Left Unsaid (2017), Social Lie (feat. Jevin Julian) (2017) , Bout You (with Goldtime) (2017), Little Boy (2018), I Could (2019), dan juga salah satu yang terbaru Call U Mine (2019), sebagai soundtrack web-series 'Key To Happiness'. (mg3/jpnn)