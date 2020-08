Kawhi Leonard Mengamuk di NBA Playoffs Hari Ini

jpnn.com, ORLANDO - Kawhi Leonard membukukan 36 poin, sembilan rebound dan delapan assist untuk membawa Los Angeles Clippers meraih kemenangan kedua atas Dallas Maverick pada babak pertama NBA Playoffs Wilayah Barat.

Pada gim ketiga di AdventHealth Arena, Orlando, Sabtu (22/8) siang WIB, Clippers menang 130-122.

Dengan kemenangan itu, Clippers yang menjadi unggulan kedua Barat, memimpin 2-1 dalam seri best-of-seven untuk memperebutkan tempat di semifinal wilayah.

“Itu adalah permainan yang serba cepat tetapi bagi Kawhi, dia dapat melihat permainan tersebut meskipun itu cepat dan dia tidak pernah terburu-buru dan tahu ke mana harus pergi,” kata pelatih Clippers, Doc Rivers.

