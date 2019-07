Kekasih Deddy Corbuzier: Artinya, dia Memang Bukan Untuk Kalian

jpnn.com, JAKARTA - Sabrina Chairunnisa mencurahkan perasaannya saat banyak netizen yang bertanya mengenai kelanjutan hubungannya dengan Deddy Corbuzier. Sabrina mengaku kaget, tapi juga sedih seperti yang dia sampaikan lewat akun Instagram miliknya beberapa hari lalu.

“Dear girls, akhir-akhir ini banyak banget yang DM, Kak Sabrina, kapan menikah sama @mastercorbuzier, kan udah tunangan. Jangan lama-lama lho, nanti diambil orang. Honestly, aku agak sedih dengar komen-komen seperti ini. Terlebih, yang komen kebanyakan perempuan juga,” ungkapnya.

“Ternyata masih banyak kaumku (perempuan) yang berpikiran se insecure itu. Mungkin niatnya bercanda, tapi tanpa disadari itu jadi menunjukkan bahwa masih banyak perempuan-perempuan di era moderen ini yang merasa insecure,” lanjutnya.

Finalis Puteri Indonesia ini pun menjelaskan jodoh, rezeki, maut itu di Tangan Tuhan, Allah SWT.

“Yes, benar kita juga harus berusaha. Tapi, khusus buat jodoh mau kita udah nikah pun, knowing zaman sekarang. Banyak kok cewek-cewek yang enggak akan perduli juga. Enggak perlu dikasih contohnya kan?,” tambahnya.

BACA JUGA: Kalau Karena Wanita Pindah Agama, Itu Cemen

Sabrina lantas menuliskan pesan untuk perempuan-perempuan di luar sana.

“Please, jangan pernah merasa se insecure itu, kalau kalian akhirnya enggak sampai ke jenjang pernikahan karena pasangan kalian berpaling. Artinya, dia memang bukan untuk kalian. As simple as that. And do not find ur worth in a man. Find ur worth within urself and find a man who’s worthy of you,” jelasnya.