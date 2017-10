Kemenkumham Kalsel Pantau Lokasi Tes SKB Kesamaptaan CPNS

jpnn.com, BANJARMASIN - Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalimantan Selatan (Kalsel) Imam Suyudi bersama jajarannya meninjau Stadion Lambung Mangkurat di Banjarmasin, Rabu (11/10) yang akan menjadi lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) penerimaan CPNS 2017.

Imam dengan didampingi Kepala Divisi Administrasi Kemenkumham Kalsel Edy MS Hidayat dan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Kalsel Anas Saeful Anwar melihat langsung persiapan lokasi SKB untuk Tes Kesamaptaan Jasmani bagi jenjang SLTA dan sederajat untuk formasi penjaga tahanan itu.

Dalam kesempatan itu, Imam disambut langsung Kepala Jasmani Militer (Kajasrem) Korem 101 Antasari Lettu (Inf) Noor Ikhlas dan Batijas Serma Sigit. Mereka lantas bersama-sama memeriksa persiapan sarana dan prasarana alat tes SKB kesamaptaan seperti tempat pull up, sit up, push up dan shuttle run.

“Pelaksanaan tes kesamaptaan sebagai proses rangkaian seleksi CPNS Kemenkumham 2017 bekerja sama dengan Jasrem 101 Antasari untuk melakukan penilaian dan pengamatan fisik sebagai bahan pertimbangan kelulusan yang ditentukan oleh panitia pusat,” ucap Imam.

Sedangkan Noor Ikhlas mengatakan, Jasrem akan bertindak profesional dan objektif dalam pelaksanaan tes SKB kesamaptaan. Dia memastikan proses dan hasilnya transparan. Sebab, masing-masing peserta akan membubuhkan tanda tangan di setiap hasil tes jasmani yang dijalani sesuai dengan pedoman pelaksanaan tes SKB kesamaptaan.

Usai peninjauan lokasi SKB Kesamaptaan, tim Panitia Daerah Seleksi CPNS Kemenkumham Kalsel langsung menggelar rapat teknis SKB Kesamaptaan. “Untuk membahas detail teknis pelaksnaan tes Kesamaptaan yang dimulai tanggal 23-28 Oktober 2017 di Stadion Lambung Mangkurat Km.5 A.Yani Banjarmasin,” tutur Humas Kanwil Kemenkumham Kalsel Muhammad Syahrizky Perdana Putera.(adv/jpnn)