Kementan: Pertanian Leading Sektor Pembangunan Berkelanjutan

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Pertanian (Kementan), Suwandi menegaskan sektor pertanian memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap pencapaian target dan tujuan Program Sustainable Development Goals (SDGs)

Yakni untuk kesejahteraan manusia dan planet bumi. Karena itu, pertanian menjadi leading sektor bagi program ini.

"Peranan pertanian berkaitan langsung dengan target SDGs tahun 2030 yakni memberantas kemisinan dan kelaparan "No Poverty" dan "Zero Hunger"," ungkap Suwandi dalam acara Symposium dengan tema “Transforming Indonesia to Achieving Sustainable Development 2030” yang diselenggaran Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan (ESL) IPB, di Bogor, Sabtu (14/10).

Menurut Suwandi, peran penting sektor pertanian dalam program SDGs terlihat dari 17 goals dan 169 target yang menitikberatkan pada upaya pengentasan kemiskinan dan kelaparan.

Di samping itu juga perhatian terhadap masalah kesehatan, pendidikan, ketidaksetaraan gender dan kelestarian lingkungan.

Beberapa hal diantaranya tentu berhubungan langsung dengan pangan dan pertanian.

“Menuju ke target SDGs tahun 2030 tersebut, Indonesia kerja keras menekan angka kemiskinan nasional melalui pertanian. Hingga 2017 ini capaian kinerja pertanian dapat dilihat bersama, sudah swasembada dan tidak ada impor beras, cabai, bawang merah dan jagung pakan ternak. Hasil berikutnya kemiskinan semakin menurun setiap tahun. Hasil kajian EIU Desember 2016 menunjukkan indek keberlanjutan pertanian yaitu Food Sustainability Index (FSI) Indonesia peringkat 16 di atas negara China, Amerika Serikat, India dan lainnya ” ujarnya.

Suwandi menjelaskan kemiskinan masih menjadi persoaIan karena penduduk miskin masih mencapai 10,86 persen dari jumlah penduduk Indonesia.