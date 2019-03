Ketahui Untung Rugi Menjadi Vegetarian

jpnn.com - Semakin banyak orang yang tertarik untuk menjalani pola makan vegetarian, baik untuk alasan kesehatan, agama, atau perlindungan terhadap hewan. Dari sisi medis, gaya hidup vegetarian memang merupakan salah satu yang patut dipertimbangkan, karena banyak manfaaat yang bisa didapatkan. Namun, di sisi lain, gaya hidup vegetarian juga bisa mendatangkan sederet dampak bahaya jika tidak dilakukan dengan cara yang tepat.

Keuntungan vegetarian

Dibandingkan dengan orang yang mengonsumsi segala jenis makanan, para vegetarian cenderung mengonsumsi lemak dan kolesterol yang lebih rendah. Selain itu, mereka juga mendapatkan asupan vitamin, asam folat, kalium, dan magnesium yang lebih tinggi. Hal ini tentu bermanfaat pada kesehatan.

Secara spesifik, berikut ini adalah beberapa manfaat vegetarian:

Risiko penyakit jantung lebih rendah

Sebuah studi bernama Oxford cohort of the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC-Oxford) yang melibatkan 65.000 orang dewasa menunjukkan bahwa gaya hidup vegetarian mampu menurunkan risiko kematian akibat penyakit jantung koroner sebesar 20%.

Supaya manfaat tersebut lebih optimal, para vegetarian sangat dianjurkan untuk mengonsumsi karbohidrat kompleks seperti oats, gandum, roti gandum.

Menurunkan risiko kanker usus besar

Telah diketahui bahwa risiko kanker usus besar meningkat jika seseorang banyak mengonsumsi daging merah. Maka dari itu, dengan menyingkirkan daging dari menu makan sehari-hari, risiko kanker usus besar bisa sangat menurun.

Sumber : Klikdokter