Ketahuilah, Rutin Mengonsumi Kacang Bisa Meningkatkan Fungsi Otak Hingga 60%  

jpnn.com - Konsumsi kacang dalam jangka panjang bisa menjadi kunci untuk kesehatan kognitif yang lebih baik pada orang tua. Demensia adalah sindrom yang terkait dengan penurunan fungsi kognitif yang sedang berlangsung, menurut NHS. Alzheimer's Society memperkirakan ada sekitar 850.000 orang di Inggris yang hidup dengan gejala demensia.

Namun, para peneliti dari University of South Australia menemukan bahwa makan kacang bisa membantu meningkatkan fungsi otak di usia tua. Untuk penelitian yang dipublikasikan dalam The Journal of Nutrition, Health and Aging, para peneliti mengamati efek makan kacang pada 4.822 orang dewasa Tionghoa di atas usia 55 tahun.

Mereka menemukan bahwa makan lebih dari 10 gram kacang sehari - setara dengan dua sendok teh - berhubungan positif dengan peningkatan pemikiran, penalaran, dan memori. Para peneliti juga menemukan bahwa mengonsumsi sejumlah kacang yang sama bisa meningkatkan fungsi kognitif orang tua hingga 60 persen, dibandingkan dengan mereka yang tidak makan kacang, efektif menangkal apa yang biasanya dialami sebagai penurunan kognisi alami dua tahun.

Studi ini menganalisis sembilan gelombang data Survei Gizi Kesehatan Tiongkok yang dikumpulkan selama 22 tahun, dan menemukan bahwa 17 persen partisipan mengonsumsi kacang secara teratur (kebanyakan kacang tanah).

Kacang secara luas diyakini sebagai sumber anti-inflamasi dan antioksidan yang sangat baik yang bisa membantu mengurangi dan mengurangi penurunan kognitif. "Kacang dikenal tinggi lemak, protein dan serat sehat dengan khasiat gizi yang bisa menurunkan kolesterol dan meningkatkan kesehatan kognitif,” kata ketua peneliti, Dr. Ming Li, seperti dilansir laman Independent.

Meskipun tidak ada obat untuk penurunan kognisi terkait usia dan penyakit neurogeneratif, variasi dalam apa yang dimakan bisa memberikan perbaikan untuk orang tua.