Ketika Lima Musisi Beda Genre Tampil Sepanggung

jpnn.com, SURABAYA - Meski sedang berbadan dua, semangat Rini Wulandary tak terlihat luntur. Suara yang jernih dan aksi panggung yang menarik tetap menjadi ciri khasnya. Hal itu juga yang terlihat kala jebolan Indonesian Idol itu tampil di konser Bold Experience Hype Beat di Grand City belum lama ini.

Bersama sang suami yang juga musisi dan disc jockey, Jevin Julian, Rini tampil prima. ”Manggung jalan terus. Namun tentu saya selektif, tidak berani ambil yang terus menerus. Saya pilih yang sehari selesai. Kalau permintaan dua minggu roadshow, ya saya tolak,” katanya saat ditemui sebelum naik panggung.

Menurut Rini, tidak ada yang berubah dari kesibukannya saat ini. ”Paling hanya berat badan saja yang naik tujuh kilo. Sekarang saya 47 kilogram,” jelasnya lantas tertawa.

Selain pasangan Rini-Jevin, publik Surabaya malam itu juga dihibur oleh tiga musisi kenamaan lain. Mereka adalah Sandhy Sandoro, Ipang Lazuardi, dan Vicky Mono. Beberapa lagu mereka nyanyikan dengan aransemen berbeda dari versi aslinya.

Di antaranya Rolling Deep, Yang Terlupakan, Im Not The Only One, Starboy, Buktikan padaku, Live DJ That I Like, Fire, Crawling, Tiga Titik Hitam, Aku Cinta Kau dan Dia, Radioactive, Ada Yang Hilang, Malam Biru, Sugar, Inikah Cinta, dan JAP.

Ipang Lazuardi, yang diplot menjadi salah satu bintang utama dalam konser musik lintas genre mengaku penampilannya kali ini di luar kebiasaan. Dia tampil dalam sebuah aransemen baru yang tak pernah dimainkan. “Bahkan ada beberapa lagu yang nggak pernah kepikiran buat saya nyanyikan, tapi di sini saya bawakan,” ungkap Ipang.

Begitu juga Sandhy yang sangat antusias dengan aransemen bernuansa elektronik. “Semangatnya sudah terasa sejak awal karena konser ini yang fresh. Musik adalah bahasa universal dimana bisa sinergi dengan semua elemen yang terlibat,” katanya.

Konser serupa sudah dilakukan di Pekanbaru dan Bandung. (JPNN/pda)