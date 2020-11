Ketua MPR dan Cakra Khan Undi Give Away Bamsoet Channel Putaran Ketujuh

jpnn.com, JAKARTA - Give away putaran ketujuh bagi follower Instagram @bambang.soesatyo dan Youtube Bamsoet Channel kembali digelar.

Kali ini, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengajak penyanyi Cakra Khan untuk melakukan pengundian. Hadiah yang diberikan berupa dua buah sepeda kuning Bamsoet, dua buah smartphone dan dua hoodie.

"Dua sepeda kuning Bamsoet dimenangkan oleh Fikri Nurulhafid Adiwijaya di Kediri dan Eka Handayani di Bandung. Dua hadiah smartphone diperoleh Djamilin di Bekasi dan Setiyorini di Jombang. Sedangkan, hoodie diraih Rosa Febriyanti di Magelang serta Ria Woro Febriyanti di Jakarta Barat. Selamat kepada para pemenang!," ujar Bamsoet usai melakukan pengundian bersama Cakra Khan di Jakarta, Minggu (29/11/2020).

Calon Ketua Umum IMI 2021-2024 ini mengajak para folower Instagram @bambang.soesatyo dan Youtube Bamsoet Channel yang belum mendapatkan give away untuk tidak patah semangat. Masyarakat lain yang belum menjadi folower dan ingin mendapatkan give away, caranya cukup mudah. Cukup follow instagram @bambang.soesatyo serta subscribe, like, comment and share berbagai konten video di Youtube Bamsoet Channel.

"Masih terbuka kesempatan luas bagi siapa saja untuk mendapatkan give away. Semua mempunyai kesempatan yang sama. Terpenting, siapa yang terpilih mendapatkan give away harus hafal Pancasila. Jika tidak, maka hadiah yang diperoleh dibatalkan," kata Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, masih ada ratusan hadiah yang akan dibagikan setiap minggunya. Baik berupa sepeda, smartphone, hoodie, ataupun sepeda motor dan mobil.

"Saat ini subscriber Bamsoet Channel telah mencapai lebih dari 67.000 subscriber. Nantinya, hadiah sepeda motor diberikan saat subscriber Youtube Bamsoet Channel mencapai angka kelipatan 100.000. Sedangkan hadiah mobil kuning akan diberikan ketika subscriber Youtube Bamsoet Channel mencapai angka kelipatan 200.000," pungkas Bamsoet.(jpnn)



