Ketukan Sendok Ratu Elizabeth II dan Paddington Bear di We Will Rock You

jpnn.com - LONDON - Ratu Elizabeth II yang meninggal dunia pada Kamis lalu (8/9) ternyata menyukai lagu We Will Rock You. Kesukaan ningrat yang lahir pada 21 April 1926 itu terhadap lagu milik Queen tersebut benar-benar di luar dugaan banyak orang.

Tembang yang ditulis Brian May ini merupakan salah satu nomor dalam album Queen yang bertitel News of The World. Album itu dirilis pada 28 Oktober 1977.

Saat Jubileum Platinum Ratu Elizabeth II pada Juni lalu, Istana Buckingham merilis video berdurasi 2 menit 27 detik. Klip itu menampilkan Sang Ratu dan Paddington Bear -karakter rekaan untuk anak-anak Inggris- menyantap selai jeruk dan minum teh bersama.

Ulah Paddington membuat santap bersama di istana tempat tinggal Ratu Elizabeth tersebut menjadi kacau. Paddington pun menawarkan roti lapis.

Ternyata Ratu Elizabeth II juga menyimpan roti lapis di dalam tasnya yang ikonis.

“Saya menyimpan milik saya di dalam sini,” ujanya.

Paddington pun terkejut. “Wow,” ucapnya.



Di luar Istana Buckingham, The Royal Military Band (Band Militer Kerajaan) menabuh snare drum dan bass drum dengan nada intro We Will Rock You. Ratu Elizabeth dan Paddington mengikuti tetabuhan itu dengan mengetukkan sendok gula ke lepek dan cangkir teh.

Ternyata ide adegan itu datang dari Brian May. Gitaris Queen itu sempat bertanya kepada pihak Istana Buckingham apakah Ratu Elizabeth mau melakukannya.