Ketum Foreder: Ganjar-Erick Pantas Jadi Capres dan Cawapres

jpnn.com, JAKARTA - Suhu politik akhir-akhir ini cenderung menghangat dengan munculnya beberapa nama calon presiden yang diusung oleh para pendukungnya termasuk para relawan.

Relawan Jokowi yaitu Foreder menilai Ganjar Pranowo – Erick Thohir, pantas maju di pentas nasional pada 2024 untuk capres-wapres.

Ketua Umum DPP Foreder Aidil Fitri menilai kedua tokoh ini masing-masing punya kelebihan dan kekurangan mereka bisa saling mendukung, bahkan lebih power.

“Garis perjuangannya mereka juga jelas dalam menjaga Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika,” kata Aidil Fitri, Selasa (21/12).

Menurut Aidil, kedua dua tokoh ini mampu menerjemahkan dan melanjutkan apa yang sudah dibangun Jokowi di era digitalisasi ini.

Keduanya memiliki komitmen kerakyatkan, blusukan door to door salah sangat yang efektif mendengar langsung asprirasi rakyat, bila ini terjadi ini adalah duet terbaik dari yg baik (Best of The Best).

Aidil juga mengingatkan pertarungan politik 2024 di pastikan akan berlangsung sangat keras.

Oleh karena itu, Aidil merasa berkewajiban mengawal dan mendorong orang-orang baik agar maju sebagai Capres-wapres pada 2024. Aidil juga menyatakan juga menolak keras capres tua maju lagi.