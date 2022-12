KLHK Menjalin Kerja Sama dengan Mitra untuk Implementasi FOLU Net Sink 2030

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menjalin kesepakatan untuk kerja sama dengan beberapa pihak dalam mendukung implementasi Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 Indonesia. Terbaru, Temasek Foundation bersepakat bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam cita-cita besar menekan emisi gas rumah kaca. Kesepakatan dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono dan CEO Temasek Foundation, Mr. Ng Boon Heong, Rabu (14/12/2022). Baca Juga: RI - Inggris Tanda tangani Kerja Sama untuk Capai Target Indonesias FOLU Net Sink 2030 Penandatanganan disaksikan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dan jajaran Eselon I terkait. Menteri Siti Nurbaya saat memberi sambutan menyampaikan apresiasi terhadap dukungan Temasek Foundation dalam implementasi FOLU Net Sink 2030, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. Kerja sama dengan Temasek Foundation akan menjadi bagian dari tekad Indonesia untuk menjadi role model dan mendukung pencapaian komitmen iklim global dan nasional Indonesia. Baca Juga: Demi Capai Target Indonesias FOLU Net Sink 2030, Indonesia-UK Teken Kerja Sama Strategi FOLU Net Sink 2030 Indonesia telah mendapat perhatian global dan berbagai mitra internasional seperti Amerika Serikat dan Inggris yang menyatakan dukungannya. MoU antara KLHK dan Temasek Foundation merupakan kerja sama pertama KLHK dengan yayasan internasional yang dapat melengkapi upaya implementasi pelaksanaan rencana operasional FOLU Net Sink 2030 Indonesia.