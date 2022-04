Kongres KNPI: Visi Ryano Panjaitan Bisa Dijadikan Pijakan Memasuki Dunia Politik

jpnn.com, JAKARTA - Muhammad Ryano Satrya Panjaitan atau akrab disapa Ryano disebut-sebut sebagai kandidat ketua umum terkuat dalam Kongres Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Ke-XVI Periode 2022 - 2026 yang berlangsung sore ini, Jumat (8/4).

Kongres KNPI yang digelar selama dua hari, 8 hingga 10 April 2022 itu diselenggarakan di Hotel Sultan, Jakarta.

Kongres dihadiri oleh seluruh OKP yang berhimpun di KNPI dan seluruh pengurus DPD KNPI se-Indonesia.

Sejauh ini, ada tiga nama kandidat yang sudah mendeklarasikan diri sebagai calon ketua umum.

Selain Ryano, dua kandidat lainnya sebagaimana disampaikan Ketua Pojka Kandidat Muhammad Safii adalah Devanda Aditya Putra dan Lisman Hasibuan.

Bagaimana tanggapan pengamat mengenai hajat demokrasi tertinggi pada wadah OKP tersebut?

Peneliti Kebijakan Publik dari Institute for Development of Policy and Local Partnership (IDP - LP), Riko Noviantoro menyebut ada beberapa tantangan KNPI ke depan.

Dia mengatakan KNPI ke depan harus benar-benar menjadi garda terdepan organisasi pemuda dalam mengawal program pemerintah.