Lagu Baru DJ Beauz dan Zedd Dipakai untuk Kampanye Made on iPad

jpnn.com - Duo DJ Asia-Amerika, Beauz baru saja merilis rekaman baru berjudul 'Make You Say'.

Dalam lagu tersebut, Beauz berkolaborasi bersama DJ kondang peraih nominasi grammy Zedd dan Maren Morris, penyanyi dengan vokal unik, serta melibatkan penulis lagu Charlie Puth.

Make You Say melanjutkan kolaborasi pasangan musisi kondang dunia itu pada 2018 dengan hit The Middle yang mengantongi sertifikasi 6x Platinum oleh RIAA.

Pada Make You Say, Beauz, Zedd, dan Maren Morris sekali lagi sukses meleburkan batasan genre secara sempurna.

"Ini benar-benar pengalaman yang luar biasa dalam menciptakan musik dengan ansambel berbakat seperti Zedd, Maren Morris dan Charlie Puth. Kami berharap Make You Say dapat menyentuh hati banyak orang di seluruh dunia," kata Beauz dalam keterangan resmi, Minggu (21/8).

Produksi musik khas Zedd dan kekuatan vokal Maren membuat Make You Say dari Beauz menjadi lagu ikonik.

Lagu tersebut dilirik oleh Apple untuk menjadi bagian dari kampanye 'Made on iPad'.

Tujuan kampanye itu untuk mengajak pembuat konten menggunakan iPad untuk mewujudkan ide melalui perangkat serbaguna tersebut.