Layanan Digital Banking Bankjatim Melejit di Masa Pandemi

jpnn.com, SURABAYA - Layanan digital banking bankjatim, JConnect Mobile melejit selama pandemi Covid-19.

Pada masa pandemi perkembangan nilai nominal transaksi melalui JConnect mobile naik hingga triple digit.

Direktur PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) Busrul Iman mengatakan dari 2019 ke 2020 nilai nominal transaksi bulanan melalui JConnect Mobile bertumbuh 115,7% dari Rp 486,12 miliar menjadi Rp 1,05 triliun.

"Dari 2020 ke 2021 melesat kembali 62,1 persen dari Rp 1,05 triliun menjadi Rp 1,70 triliun,” kata Busrul Iman, dalam keterangannya, Senin (14/3).

Menurut dia, perkembangan positif ini makin memantapkan bankjatim untuk terus mengembangkan layanan digital banking.

Pencapaian itu menandakan bankjatim sudah on the right track dalam menyusun strategi pertumbuhan layanan digital.

JConnect memiliki 3 pilar penting sebagai landasan pengembangan inovasi layanan digital yang dijadikan target audiens, yaitu Pemerintah Daerah (Pemda) dan ASN (Aparatur Sipil Negara), Pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), serta Masyarakat umum.