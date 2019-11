Lewat Aplikasi UMRA.ID, Calon Jemaah Umrah Bisa Leluasa Atur Perjalanannya Sendiri

jpnn.com, JAKARTA - PT Central Global Network (CGN) meluncurkan platform digital DIY (Do It Yourself) umrah pertama di dunia yang diberi nama UMRA.ID. Platform ini sudah bisa diakses untuk mewujudkan perjalanan umrah sepenuhnya melalui swakelola atau individu.

"Tinggal ketik UMRA.ID di Android dan iOS akan tersedia tak lama lagi (dapat mewujudkan perjalanan umrah," kata Direktur CGN Ma'an Muadz, Kamis (28/11).

Ma'an mengatakan, UMRA.ID ini merupakan platform digital yang memberikan kebebasan penggunanya untuk merancang dan mewujudukan perjalanan umrohnya sendiri.

Mulai dari memesan tiket pesawat, hotel, visa, durasi, rute dan asuransi perjalanan. Selain itu, karena menentukan perjalanan umroh sendiri, tentunya umroh menggunakan UMRA.ID menjadi lebih murah.

UMRA.ID kata Ma'an merupakan merek dan platform digital dari PT Central Global Network yang merupakan penyelenggara perjalanan Umroh, Haji Khusus dan penyedia visa umroh berijin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia sejak 2013.

Dia menjelaskan umroh dengan menggunakan UMRA.ID ini juga bisa mempersingkat waktu saat berumroh. Biasanya umroh konvesional menawarkan paket umroh tercepat sembilan hari.

Namun dengan UMRA.ID Anda cukup dengan waktu paling cepat tiga hari untuk berumroh ke tanah suci.

"Waktu berumroh tercepat UMRA.ID 3 hari, hal ini sangat memudahkna bagi masyarakat yang tidak memiliki waktu banyak unuk berumroh," jelasnya.