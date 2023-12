Live di TikTok, Anies Memotivasi Anak Muda Berani Bermimpi, Jangan Takut Gagal

jpnn.com - BANYUWANGI - Calon presiden bernomor urut 1 Anies Baswedan menyempatkan diri live TikTok dan menerima sejumlah pertanyaan dari netizen serta kaum muda, dalam perjalanannya dari Banyuwangi ke Situbondo, Jawa Timur, Kamis (28/12) malam.

Salah satu pertanyaan dan persoalan yang dibahas ialah mengenai kegagalan.

Capres dari Koalisi Perubahan ini mengungkapkan anak-anak muda tidak usah khawatir dengan kegagalan.

“Saya jadi ingat prinsip yang menarik soal gagal. Ada yang punya pandangan saya tidak khawatir dengan kegagalan meraih yang sudah direncanakan. Saya lebih khawatir Anda berhasil meraih apa yang Anda rencanakan, sementara yang Anda rencanakan terlalu rendah,” ujar Anies.

"I am not afraid if you failed to achieve what you want, but I am afraid of what you succeeded to achieve, but what you plan is too low,” katanya.

Menurut Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 ini, kegagalan tidak masalah, karena yang lebih berbahaya itu adalah berhasil, tetapi dengan target yang lebih rendah.

“Jadi, kadang-kadang tidak berhasil meraih yang direncanakan, tidak apa-apa. Yang lebih berbahaya itu berhasil, tetapi rencana terlalu rendah,” katanya.

Anies pun meminta kaum muda untuk menetapkan target tinggi dalam hidup mereka.