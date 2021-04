Lolos ke Delapan Besar, Persebaya Pastikan Tetap Tampil All Out Hadapi PSS Sleman

jpnn.com, SOREANG - Persebaya memastikan akan tampil habis-habisan saat bersua PSS Sleman pada pertandingan babak penyisihan terakhir Grup C Piala Menpora 2021 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung pada Rabu (7/3).



Meski Bajul Ijo telah lolos ke babak delapan besar, Pelatih Aji Santoso tetap menginstruksikan anak asuhnya untuk tetap tampil all out menghadapi klub asuhan Dehan Antonic.



"Kami akan tetap menatap pertandingan besok dengan serius," kata Aji Santoso saat konferensi pers, Selasa (6/4).



Pemain muda Persebaya Rizky Ridho mengaku akan menjalankan arahan pelatihnya untuk bertanding dengan serius. Dia bersama timnya akan tampil maksimal.



"Pemain dalam keadaan siap, meskipun kami sudah lolos. Pertandingan besok harus tetap dijalankan dengan serius," ucap dia.



Sementara itu, menjelang pertandingan terakhir Persebaya. Aji Santoso memberikan sinyal bakal melakukan rotasi kepada sejumlah pemainnya, hal ini dilakukan untuk menghindari kelelahan.



"Saya harus pandai menghitung siapa saja pemain yang turun besok malam," sambung pelatih yang genap 51 tahun itu.



Disinggung soal pemain muda seperti Marselino Ferdinan dan Dicky Kurniawan apakah ikut bermain, Pelatih asal Kabupaten Malang itu memastikan keduanya bakal ikut serta di pertandingan akhir.

"Ya, keduanya kemungkinan turun, tetapi kami belum memastikan apakah turun sebagai starter atau tidak, belum bisa kami pastikan," pungkas Aji. (mcr12/jpnn)