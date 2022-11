Mantap Jadi Movie Reviewer, Gandhi Fernando Kerap Lakukan Ini

jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus produser dan penulis skenario, Gandhi Fernando mencoba profesi baru sebagai movie reviewer content creator.

Dia me-review semua jenis film, series, web series, bahkan video klip dan sinetron sejak 2021.

Gandhi mengaku awalnya hanya iseng membuat review film di TikTok dan mendapat respons positif.

"Tiba-tiba naik ratusan ribu, bahkan sampai jutaan penonton," kata Gandhi Fernando, dalam keterangannya, Minggu (6/11).

Sejak saat itu, lanjut produser dan aktor film Visionary, The Right One, Pizza Man, Tuyul, dan Midnight Show ini, dia mulai banyak masuk brand campaign dan endorsement deals.

"Alhasil saya berpikir ini harus serius dan konsisten," ujar pria lulusan Filmmaking di University of California Los Angeles.

Menurut Gandhi, aktivitasnya selama ini sebagai pelaku film sangat membantunya menjadi movie reviewer.

Pengalaman di depan dan belakang layar, serta didukung dengan pendidikan, membuat dia memahami dan menilai sebuah film dari performa para aktor, script, directing, sinematografi.