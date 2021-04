Menkes Budi Gunadi Usulkan Jasa Asuransi Plus Vaksinasi

jpnn.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar program Vaksinasi Industri Keuangan Non Bank untuk Lansia Indonesia dengan berkolaborasi dengan perusahaan Manulife, Centra Asia Raya, Allianz Indonesia, dan Prudential Life.

Acara dihadiri oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (27/4).

Budi mengapresiasi program tersebut dan berharap OJK dan perusahaan keuangan lainnya dapat terus membantu program vaksinasi terutama pada Juli mendatang.

"Bantu vaksinasi ya, tetapi the most important itu bulan Juli, we will vaccinated all people," ujar pria kelahiran Bogor itu.

Mantan wakil menteri BUMN itu juga berharap perusahaan keuangan juga dapat membantu dengan memperluas cakupan vaksinasi dengan sentra di cabang-cabang perusahaan.

"If you can help us, bikin sentra-sentra vaksinasi in every branch," lanjut Budi.

Dia juga menyarankan perusahaan agar sales mereka bisa membawa lima hingga sepuluh peserta vaksin untuk mengakselerasi distribusi vaksin.

"Jadi ada jasa tambahan asuransi plus vaksin," kata dia.