Menunggu Perempuan ke-8

jpnn.com, MELBOURNE - Tempat di perempat final nomor tunggal putri Australian Open 2020 tersisa satu slot.

Petenis cantik Spanyol (kelahiran Venezuela) Garbine Muguruza menjadi perempuan ke-7 yang memastikan tiket perempat final.

Muguruza lolos ke 8 Besar setelah mengalahkan petenis Belanda Kiki Bertens 6-3, 6-3 di Rod Laver Arena, Melbourne, Senin (27/1) siang WIB. Tim statistik AO mencatat, duel tersebut berlangsung selama 68 menit.

Buat Muguruza, perempat final merupakan prestasi terbaik sejauh ini di Australian Open, setelah fase yang sama dia capai pada 2017.

She's got that championship look in her eye....@GarbiMuguruza returns to the #AusOpen quarterfinals for the first time since 2017 with an impressive 6-3 6-3 win over No. 9 seed Bertens.#AO2020 pic.twitter.com/Ysz0r4Barx — #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2020