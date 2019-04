Microsoft Luncurkan Gim Forza Street untuk Android dan iOS

jpnn.com, JAKARTA - Pembuat konsol biasanya membuat gim yang diperuntuhkan untuk platform mereka. Tapi, Microsoft justru membuat gim untuk platform lainnya.

Memang Microsoft telah mempunyai franscise racing gim Forza. Seri Forza biasanya hanya tersedia di platform Microsoft Xbox, tapi pembuat konsol ini rupanya memutuskan untuk membukanya lebih banyak platform dengan meluncurkan judul baru.

Judul baru Forza yang diluncurkan Microsoft itu dijuluki "Forza Street". Gim ini telah diumumkan untuk mendukung perangkat berbasis iOS dan Android serta Windows 10.

“Di Forza Street, penggemar Forza baru dan pembalap berpengalaman dapat mengumpulkan dan merakit barisan mobil legendaris untuk bersaing dalam balapan sinematik yang intens.”

“Baik pemain ingin berlomba satu menit dengan cepat atau tenggelam dalam storie campaign. Setiap balapan adalah kesempatan mendapatkan ikon kinerja dari daftar mobil luar biasa yang terus bertambah,” kata Microsoft seperti dikutip dari Ubergizmo Rabu (17/4).

Gim ini saat ini tersedia di Windows 10. Di akhir tahun, gim racing dikabarkan akan tersedia di perangkat iOS dan Android.

Microsoft bukan satu-satunya pembuat konsol yang membuat gim-nya di luar platformnya. Ada Sony yang memiliki gim God of War di luar platform dan Nintendo dengan The Legend of Zelda. (mg9/jpnn)