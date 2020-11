Mobil Terbelah Dua, Api Berkobar, Ajaib Romain Grosjean Selamat

jpnn.com, BAHRAIN - Pembalap Haas, Romain Grosjean lolos dari kecelakaan yang membelah mobilnya menjadi dua dan diselimuti api dalam insiden di lap pertama F1 GP Bahrain, Minggu (29/11) malam WIB.

Driver berusia 34 tahun asal Prancis itu membebaskan diri dari puing-puing mobilnya dan menghindari api setelah mobilnya menabrak pagar pembatas.

"Suatu keajaiban dia selamat," kata juara dunia 1996 asal Inggris Damon Hill kepada Sky TV.

Delegasi medis FIA Ian Roberts langsung berlari dan membantu Grosjean ketika para marshal berupaya memadamkan api yang melahap mobil di pinggir trek.

Unbelievable... Romain Grosjean had a terrible crash in the Bahrain Grand Prix. Incredible how he walked away from this. pic.twitter.com/BXVRtZqNEh — Corbin MacAulay (@corbmacaulay) November 29, 2020