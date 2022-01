Mocca Kembali Menggelar 'KelasMocca', Ini Jadwal dan Lokasi Acara

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, Mocca kembali menggelar aktivitas bertajuk KelasMocca.

Konsep kegiatan tersebut yakni latihan bersama para penggemar dan personel ubtuk membawakan lagu-lagu Mocca dengan alat musik akustik.

Cikal bakal KelasMocca dimulai pada 2009, saat itu Mocca mengadakan acara sederhana yang mengundang pendengar yakni Mocca Friends (dahulu Swinging Friends).

Para pendengar diajak datang ke Bumi Sangkuriang dengan membawa alat musik masing-masing.

Konsep acaranya adalah latihan bareng membawakan lagu-lagu dengan alat musik akustik untuk tampil bersama Mocca pada Oktober 2009.



KelasMocca kembali aktif pada 2014 di Bandung tepatnya di taman-taman kota.

Tidak hanya di Bandung, KelasMocca pun merambah ke Jakarta.

Mocca bahkan melibatkan peserta KelasMocca ikut serta di album A Tribute to Mocca: You and Me Against the World pada 2020.



Membuka 2022, Mocca mengajak KelasMocca kembali berlatih bersama.

Band yang diisi Arina Ephipania (vokal) Riko Prayitno (gitar), Toma Pratama (bas), dan Indra Massad (drum) itu memilih Tangerang Selatan sebagai lokasi kegiatan.