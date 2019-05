Modifikasi DFSK Glory 580 : Ceper dan Tetap Anggun

jpnn.com, JAKARTA - Bagi pemilik kendaraan model DFSK Glory 580, salah satu kreasi modifikasi yang ditawarkan DFSK ini, bisa jadi rujukan guna meningkatkan tampilan SUV medium-size tersebut.

Konsep yang disusung DFSK Glory 580 modifikasi tersebut lebih mengarah ke gaya elegant stance elegan. Tentu konsep stance di sini tidak melulu identik dengan tampilan ceper.

DFSK Indonesia sendiri lebih mengutamakan tampilan manis dan serasi antara satu dengan yang lain. Sederhananya, look nice and done properly.

Bisa dilihat, Glory 580 jelas ingin memperkuat aura kemewahannya. Ubahannya terbilang ringan, dengan melakukan tambahan aksen di bamper depan dan belakang, juga side skirt.

Semakin kuat dari luar, pelek berukuran lebih besar dari standar, yakni 19 inci dipasangkan. Desain pelek juga mengambil gaya akar yang memang lebih mengesankan kemewahan daripada unsur sport.

Tidak itu saja, bagian kaki-kaki Glory 580 masih mendapat sentuhan lain. Kesan ceper tetap ada walaupun tidak ekstrem karena untuk menjaga sisi kenyamanan dan keamanan berkendara. Jarak fender ke roda dipangkas dari 5 jari menjadi dua jari.

Adapun di balik bonnet, DFSK Glory 580 masih setia mengandalkan mesin 1.500 cc berteknologi turbocharged bertenaga 147 Hp dan torsi 220 Nm, didukung transmisi jenis CVT untuk memastikan tenaga tersalurkan sempurna dan lembut.